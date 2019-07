“No lucro”, Corinthians mira quase R$ 2 milhões caso avance às quartas

O Corinthians já está “no lucro” com a Copa Sul-Americana, mas vê com bons olhos a possibilidade de faturar quase R$ 2 milhões se avançar as quartas de final do torneio continental. A equipe dá uma pausa no Brasileiro no começo de segundo semestre para encarar o Montevideo Wanderers (partida com transmissão exclusiva pela DAZN), nesta e na próxima quinta-feira, em embate válido pelas oitavas de final do torneio.

Entenda: o “lucro” a que se refere à matéria toma em conta a projeção feita pelo Alvinegro no começo do ano. Em documento apresentado e aprovado pelos conselheiros, o diretor financeiro do clube, Matias Ávila, colocou apenas a segunda fase da Sul-Americana na previsão orçamentária.

Com o avanço diante do Deportivo Lara-VEN e 600 mil dólares acumulados das duas primeiras fases (R$2.262,00 na cotação da quarta-feira), o Timão entra em campo com a possibilidade de acumular mais 500 mil dólares (R$ 1.885,20), premiação dada a quem avançar para as quartas.

A competição ainda prevê mais 500 mil dólares (R$ 1.885,20) para quem chegar às semifinais e outros 800 mil dólares (R$ 3.016,32) ao finalista do torneio. O time que for campeão da Sul-Americana terá direito a 4 milhões de dólares (R$ 15 milhões) como premiação, além de 25% da renda da final.