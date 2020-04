No aniversário do Pacaembu, relembre 5 jogos históricos do Corinthians no estádio

2 /5 /5

O Pacaembu também foi palco do jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2009. Com gols de Ronaldo e Jorge Henrique, o Timão venceu o Internacional por 2 a 0 e abriu boa vantagem na decisão. As equipes empatariam em Porto Alegre e o Alvinegro ficaria com a taça (Foto: Fernando Pilatos/Gazeta Press)