Fifa faz visita técnica na Neo Química Arena para a Copa Feminina de 2027

A Neo Química Arena recebeu nesta semana uma comitiva formada por representantes da Fifa e do governo brasileiro para uma visita técnica voltada ao planejamento da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio do Corinthians, localizado em Itaquera, está entre as oito sedes confirmadas para o torneio, que será disputado entre junho e julho do próximo ano.

O encontro contou com a presença de dirigentes do clube alvinegro, como o diretor de relações institucionais Antonio Goulart, além de autoridades públicas, totalizando 32 integrantes na comitiva. A agenda teve como foco a análise do andamento das adequações desde a escolha oficial das sedes e o alinhamento dos próximos passos para atender às exigências da entidade máxima do futebol.

São Paulo foi uma das cidades selecionadas pela Fifa após um processo que avaliou 12 candidaturas em todo o país. Além da capital paulista, também receberão partidas Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. A definição marcou o início da fase operacional do torneio, com inspeções técnicas e ajustes estruturais nas arenas escolhidas.

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A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. O Brasil, como país-sede, já tem vaga garantida e receberá 32 seleções. A final está prevista para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

O evento é a quinta competição da Fifa que acontece na Neo Química Arena. Desde a inauguração, em 2014, o local já sediou partidas da Copa do Mundo daquele ano, jogos das Eliminatórias para os Mundiais de 2018, 2022 e 2026, além de confrontos dos Jogos Olímpicos de 2016 e da Copa América de 2019. Agora, a arena se prepara para receber mais um torneio de grande porte no calendário do futebol mundial.