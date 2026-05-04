"Não estávamos conseguindo impor nosso jogo", lamenta Dieguinho após derrota do Corinthians

Autor do único gol do Corinthians na patida, o atacante Dieguinho lamentou a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Filho do Terrão entrou no segundo tempo e descontou para o Timão, quase marcando o gol de empate nos acréscimos.

"Nosso time não estava conseguindo impor nosso jogo. Com a bola, às vezes estava faltando o último detalhe de acertar o passe e a finalização. Infelizmente não conseguimos a vitória, estávamos vindo de uma sequência boa, mas é continuar trabalhando que vamos reverter esse momento", analisou em entrevista à CazéTV.

O Corinthians saiu atrás no placar aos 22 minutos da primeira etapa, quando o árbitro Matheus Candançan viu pênalti de Matheus Bidu em Carlos Eduardo. Dez minutos depois, o Alvinegro paulista levou o segundo gol em uma falha de marcação da dupla André Ramalho e Gabriel Paulista, que deixou Edson Carioca subir sozinho e cabecear.

Agora, o Corinthians de Dieguinho recolhe os cacos e já volta a campo contra o Santa Fe-COL, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá.

O Timão fará uma logística diferente e viajará já nesta segunda-feira para a Colômbia.

"Vamos viajar já, mas nosso time está muito bem preparado para essa sequência de jogos. Com certeza vamos conseguir uma vitória na Libertadores, na qual estamos muito bem", finalizou o jogador.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)