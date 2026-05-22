"Mostrar a realidade": por que Hugo Souza divulgou vídeo reagindo à convocação

O goleiro Hugo Souza foi da expectativa à frustração na última segunda-feira. Presente em todas as convocações desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, o jogador do Corinthians ficou fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos dias, Hugo divulgou um vídeo em seu canal do YouTube reagindo à frustração de não ver seu nome ser chamado por Ancelotti. A decisão chamou a atenção, uma vez que conteúdos deste tipo são incomuns, sobretudo no meio do futebol. O goleiro do Timão, então, explicou o porquê escolheu mostrar um momento de tamanha tristeza.

"É comum a gente compartilhar quando as vitórias vêm, quando as coisas acontecem da forma que imaginamos, mas fiz questão de mostrar um pouco da realidade, os nãos que a caminhada oferece. Faz parte da nossa vida, não só no futebol, mas em tudo. A vida não é feita só de vitórias. Vai aproximar um pouco do torcedor também, aproximar da galera que vê só a parte externa, que é só a gente em campo. Esse foi o intuito, de compartilhar um pouco dessa dor, que vai servir de combustível daqui para frente para que eu possa continuar dando o melhor pelo Corinthians sempre", justificou o atleta em entrevista à ESPN.

Hugo Souza, em seguida, expressou todo seu carinho pelo Corinthians, que o recebeu de braços abertos em junho de 2024. O goleiro rapidamente se tornou uma das lideranças do elenco, sendo decisivo nas conquistas de três títulos: o Campeonato Paulista de 2025 e a Copa do Brasil de 2025, além da Supercopa Rei de 2026.

"O clube ganhando, eu ganho. Essa é a minha meta, é o que eu quero. Vou continuar sonhando, acreditando. Estava lá, estou muito perto, então é continuar trabalhando para que esse sonho se realize. Vou continuar fazendo tudo pelo clube, porque foi esse clube que me levou até lá. Foi pelo Corinthians que eu cheguei aonde cheguei, sou muito grato a tudo", acrescentou o goleiro.

Apesar da tristeza de não integrar a lista final, Hugo Souza estará na torcida pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Principal concorrente do corintiano, Bento também não foi convocado. A vaga de terceiro goleiro ficou com Weverton, com base na experiência do jogador do Grêmio.

"Todo mundo sabe a expectativa que eu estava de poder ir para a Copa, era meu maior sonho nesse momento. Trabalhamos com metas, e essa era a minha nesse momento. Por isso, toda minha rotina foi em prol disso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu falei para mim mesmo que, independente de resultado, a postura seria a mesma. Estou torcendo muito para que o Brasil vá bem e a gente consiga esse hexa", concluiu Hugo.

Após cruzamento de Kaio César na grande área, Zakaria Labyad aproveitou o rebote do goleiro e garantiu o empate do Timão no segundo tempo. ⚽#VaiCorinthianspic.twitter.com/plunhytXf0 — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026

Como clube, o Corinthians tem dado total suporte ao goleiro. Neste sentido, a figura do técnico Fernando Diniz pode fazer a diferença. Além de treinador, ele também é psicólogo.

"A expectativa era dele, nossa também, da comissão e acho que da torcida. Infelizmente ele não foi. Acho que o lado bastante positivo do Hugo é saber que, depois que ele chegou no Corinthians, a vida dele mudou completamente. Ele virou de fato um goleiro de Seleção Brasileira, foi extremamente decisivo nos títulos conquistados recentemente", disse o técnico em coletiva de imprensa.

"É um dos nossos líderes, um goleiro muito jovem, e tem que colocar na cabeça que o próximo ciclo tem que ser dele. Obviamente que o baque, nos primeiros dias ele sentiu mais, mas ele fez uma partida bastante segura hoje, foi bem nos treinamentos. Acho que ele conseguiu dar uma resposta positiva", completou.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta com 11 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)