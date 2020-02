Mesmo em má fase, jogadores do Corinthians recebem folga neste final de semana

Tiago Nunes deu folga aos seus jogadores neste final de semana. A retomada das atividades no CT Joaquim Grava está marcada para segunda-feira, quando o Corinthians inicia a preparação para enfrentar o Novorizontino, somente no dia 7, fora de casa.

Sem vencer há quatro rodadas no Campeonato Paulista e fora da zona de classificação, o plantel do Timão terá a próxima semana inteira livre para treinamentos, antes de embarcar para Novo Horizonte.

O início de temporada do Alvinegro é bastante modesto, com a eliminação precoce na pré-Libertadores para o Guaraní, do Paraguai, e apenas a terceira colocação no grupo D do Paulistão, com duas vitórias em oito partidas.

O último treinamento do Alvinegro aconteceu na sexta-feira. Foi uma atividade bastante leve, menos de uma hora dos jogadores no gramado, antes dos atletas passarem por uma bateria de exames neurológicos, oftalmológicos, nasais e etc. A grande novidade foi Yony González, que saiu machucado da partida contra o Santo André. O clube confirmou que não foi constada nenhuma lesão no colombiano.