Mesmo às 19h, Derby terá transmissão na TV aberta para São Paulo

O duelo entre Corinthians e Palmeiras, no domingo, terá transmissão na TV aberta para a cidade de São Paulo. Mesmo marcado para as 19h (de Brasília), três horas depois da tradicional hora destinada ao futebol na programação, o embate será transmitido pela Rede Globo, em uma situação incomum para os telespectadores do esporte mais popular do país. A mudança foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no seu site.

O embate, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a princípio seria transmitido apenas pelo Premiere, canal pago que passa quase todos os jogos da competição. Porém, como o São Paulo não tem data marcada para o jogo contra contra o Athletico, na Arena da Baixada, e o Santos recebe o Goiás às 11h (de Brasília) do domingo, não havia duelos às 16h para passar na TV aberta.

Uma possibilidade seria levar o jogo das 19h para as 16h e transmiti-lo no horário tradicional, mas, com o jogo realizado em Santos marcado para terminar por volta das 13h, tem sido comum que se evite eventos no meio da tarde para evitar confrontos entre torcidas.

Outra hipótese seria passar o jogo do Flamengo contra o Bahia, marcado para as 16h (de Brasília), repetindo o que ocorreu no meio da semana passada, quando os rubro-negros passaram para São Paulo no duelo contra o Emelec, na Libertadores. mas a preferência foi por reunir a rivalidade paulistana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com