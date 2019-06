Méndez “cumpre” previsão de Marllon e passa no teste da estreia

O uruguaio Bruno Méndez teve uma inesperada estreia na noite deste domingo, no estádio do Mineirão, contra o Cruzeiro. Depois de passar mais de um mês com a seleção sub-20 do Uruguai para a disputa do Mundial da categoria, o jogador, contratado em fevereiro, foi utilizado pela primeira vez pelo técnico Fábio Carille improvisado na lateral direita, na vaga do lesionado Michel Macedo.

Mesmo com todo o cenário jogando contra si, diante de um dos times com maior poderio ofensivo do país em uma posição que não é a sua de origem, o jovem cumpriu a previsão feita um dia antes por Marllon, um dos seus companheiros.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Em relação ao Bruno Méndez, vem treinando forte, jogador de muita qualidade, tenho certeza que ele vai ter a oportunidade dele e vai dar conta do recado”, comentou o defensor, pouco mais de 24 horas antes de Méndez surpreender até Carille pela segurança demonstrada. Ao todo, ele foi quem teve mais desarmes na equipe e até se arriscou no ataque algumas vezes.

O desempenho foi tão acima do esperado que Carille fez questão de exaltá-lo sem ser perguntado. Depois de responder uma pergunta sobre a estreia de Everaldo, na entrevista coletiva, ele pediu a palavra para si e ressaltou a performance do seu atleta.

“Quero destacar o Bruno Méndez, esteve na seleção, chegou só na quarta-feira e precisou jogar. Ele tem um entendimento legal de posicionamento. Erros são normais de acontecer porque é um menino de 19, 20 anos. Mas foi acima do esperado”, assegurou Carille.

O treinador, que deve ter Manoel de volta na quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileiro antes da parada para a Copa América. Dessa forma, Méndez pode nem sequer ser relacionado, mas já sabe que deixou uma boa impressão na comissão técnica.