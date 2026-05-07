Memphis aceita redução salarial para renovar com o Corinthians, diz Marcelo Paz

O Corinthians recebeu uma boa notícia nas negociações para renovar o contrato de Memphis Depay. Nesta quarta-feira, o executivo de futebol Marcelo Paz confirmou que o atacante holandês aceitou reduzir consideravelmente seus vencimentos para seguir no clube além do atual vínculo, que se encerra no próximo dia 20 de junho.

A diretoria alvinegra trabalha nos bastidores para viabilizar financeiramente a permanência do camisa 10 e busca parceiros comerciais que assumam parte dos custos do novo contrato. A ideia do Corinthians é fechar o acordo antes do início da Copa do Mundo, competição que Memphis deve disputar com a seleção da Holanda.

“Ele entendeu claramente e aceitou que, para permanecer no clube, o contrato não vai ser repetido. Vai ser uma condição consideravelmente menor, diferente da atual. Ele já entendeu isso e aceitou, agora estamos buscando viabilizar essa situação com parceiros”, afirmou Marcelo Paz em entrevista ao programa Derby Todo Dia.

Contrato atual de Memphis

O atual contrato do atacante prevê salário, direitos de imagem, luvas e bônus por metas esportivas, como títulos, partidas disputadas, gols e assistências. Os valores giram em torno de R$ 3 milhões mensais. Desde a renovação do acordo do Corinthians com a Esportes da Sorte, no início do ano, a patrocinadora máster deixou de arcar diretamente com parte dos vencimentos do jogador.

Mesmo diante da crise financeira enfrentada pelo clube, a permanência de Memphis é tratada internamente como prioridade. O Corinthians entende que o holandês se tornou uma peça importante tanto esportivamente quanto comercialmente desde sua chegada, em setembro de 2024.

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Até o momento, duas empresas demonstraram interesse em participar da operação financeira para manter o atleta no Parque São Jorge. Uma delas é justamente a Esportes da Sorte, enquanto as conversas com outra companhia seguem em estágio avançado, embora o nome ainda seja mantido em sigilo.

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis disputou 77 partidas, marcou 20 gols e distribuiu 15 assistências. Além disso, conquistou três títulos pelo clube: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Fase do jogador

Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa direita e não entra em campo há mais de um mês. O departamento médico trabalha com cautela por conta da proximidade da Copa do Mundo, mas a expectativa é de retorno nos próximos dias.