Memphis faz post enigmático e levanta dúvidas sobre futuro no Corinthians

O atacante Memphis Depay agitou torcedores do Corinthians neste sábado com uma publicação enigmática em sua conta oficial no Instagram. O holandês compartilhou uma imagem ilustrando um impasse profissional, levantando dúvidas sobre sua permanência no Timão.

No post, um homem aparece pendurado em uma árvore com três opções: "permanecer no meu emprego", "mudar para um outro emprego" e "pedir demissão sem um plano B".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Memphis Depay (@memphisdepay)

A publicação não repercutiu bem entre torcedores do Corinthians, que reagiram nos comentários. "Desnecessário" e "Está insatisfeito ganhando 5 milha, pai?", foram alguns dos questionamentos.

Futuro incerto

Memphis Depay tem futuro incerto no Corinthians. O vínculo do jogador com o Timão é válido somente até o meio deste ano. Ele, portanto, já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

O clube do Parque São Jorge até gostaria de renovar com o holandês, mas não nos moldes atuais. A dívida com o atleta já atingiu a casa dos R$ 42 milhões. A diretoria só toparia estender o vínculo caso pinte uma empresa interessada em fazer uma parceria para assumir os custos do jogador.

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Memphis Depay chegou ao Corinthians em 2024 e, entre polêmicas e bons momentos, conquistou três títulos: Paulistão, Copa do Brasil e a Supercopa. Ao todo, são 20 gols e 15 assistências em 77 jogos com a camisa alvinegra.

Atualmente, o astro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e está fora da estreia do Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Neste domingo, a equipe enfrenta o Palmeiras a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.