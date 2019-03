Meia do Corinthians, Régis aparece no BID e já pode fazer estreia

O meia corintiano Régis apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira e, com isso, já pode realizar sua primeira partida com a camisa da equipe do Parque São Jorge.

Devidamente regularizado, Régis, no entanto, não deverá fazer sua estreia por agora. O Timão enfrenta o Ceará nesta quarta, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e o atleta sequer viajou para Fortaleza – logo, não será opção para Fábio Carille.

Para o Paulistão, Régis não está inscrito pelo Corinthians. No entanto, mesmo que a lista de inscrição só permita alterações por opção técnica e ao fim da primeira fase, o Timão pode utilizar a lesão de Gabriel para incluir o meia ainda nessa etapa inicial da competição estadual.

Isso porque, em casos de contusão, o clube tem o recurso de contato à Federação Paulista de Futebol (FPF) para iniciar o processo de troca na lista.