Maycon explica saída do Corinthians após reencontro e rebate rótulo de “mercenário”

O volante Maycon voltou a enfrentar o Corinthians neste domingo, na derrota do Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador falou sobre sua saída do Timão e revelou que esteve perto de permanecer no clube antes do fim das negociações com o Shakhtar Donetsk.

Negociação avançou, mas esfriou após mudança interna

Segundo o meio-campista, as conversas avançaram antes mesmo da final da Copa do Brasil, mas acabaram esfriando após a saída de Fabinho Soldado, que conduzia as tratativas pelo lado alvinegro.

“Eu e o Corinthians, em um determinado momento, avançamos bastante. Mas tinha a parte do Shakhtar, e não houve acordo, principalmente pela saída do Fabinho Soldado, que era o cara que estava conduzindo tudo", afirmou.

"Antes da final, nós estávamos praticamente certos, só faltava o detalhe com o Shakhtar. Depois entra o Marcelo, mas não consegue resolver”, acrescentou.

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Passagem marcada por títulos

Maycon também relembrou que encerrou sua passagem pelo Corinthians com títulos.

“Minha despedida foi com título. Voltei e consegui conquistar dois títulos no meu último ano. Isso é importante para mim e para o clube”, disse o volante.

Resposta às críticas da torcida

O jogador ainda rebateu críticas recebidas após sua saída e afirmou que acabou sendo tratado como alguém que deixou o Corinthians apenas por questões financeiras.

“Naquele momento, ficou um ressentimento por eu não ter falado o que realmente aconteceu. Eu acabei saindo como um ‘mercenário’, como um cara que não sabia da situação financeira do clube. Mas fiquei quase cinco anos ali em uma situação complicada. Fiquei quase sempre 11 meses sem receber direitos de imagem e nunca vim aqui falar nada”, declarou.