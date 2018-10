Matias leva indireta e jovem do sub-20 vira exemplo no Corinthians

O Corinthians vive um drama para achar um centroavante desde a saída de Jô, no final do ano passado, e teve como último capítulo a má atuação de Jonathas no sábado, contra o Santos, no Pacaembu. Questionado sobre o motivo de, mesmo sem ninguém se encaixar na posição, não utilizar o jovem Matheus Matias, o técnico Jair Ventura foi enfático ao tratar do atleta.

“É um menino, com idade de júnior, estamos acompanhando o treinamento dele. Vamos acompanhar sempre aquele que está vivendo seu melhor momento. Cedemos ele para o sub-20 e ele teve que sair no intervalo nos dois”, ressaltou o comandante, que deu como exemplo de maior sucesso na base o atacante Rafael Bilu, que ficou no banco de reservas no clássico.

“Para mim, o jogador do sub-20 tem que ser o grande destaque na base para subir ao profissional. Como o Bilu, que vem fazendo um campeonato fantástico. Quase utilizei ele, se tivesse mais uma substituição, provavelmente ele entraria”, avaliou Jair, sem deixar o atleta contratado do ABC desanimar pelas suas palavras.

“Mas é um menino com futuro promissor, tem que ser gradativo, paciência, indo bem no sub-20, fazendo gols para ele ser utilizado no momento certo”, concluiu o comandante, que não pode usar Matias na final da Copa do Brasil, na quarta-feira. Assim como Roger, ele atuou por outra equipe em fases anteriores, algo que impossibilita sua inscrição.

Cada vez mais com o sinal de alerta contra o rebaixamento ligado, o Timão estagnou nos 35 pontos conquistados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e pode fechar a rodada apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, a depender de uma combinação de resultados adversa.

Os comandados de Jair Ventura, que decidem o título da Copa do Brasil na quarta-feira, na Arena, contra o Cruzeiro, precisando vencer o adversário, voltam a jogar pelo Brasileiro contra o Vitória, no domingo, no Barradão, em duelo que se caracteriza como confronto direto contra o descenso.