Matheuzinho projeta estreia do Corinthians e pede "pés no chão" em defesa do título da Copa do Brasil

O lateral direito Matheuzinho será reforço do Corinthians para a estreia na Copa do Brasil. A pena de quatro jogos de suspensão, imposta ao camisa 2 pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no Derby, vale apenas para partidas do Campeonato Brasileiro.

Com isso, Matheuzinho está à disposição da comissão técnica de Fernando Diniz e deve até mesmo ser titular. O jogador projetou o duelo e pregou respeito ao Barra, clube fundado em 2013 que é o atual campeão catarinense e também da Série D.

"O jogo de futebol tem 90 minutos jogados, independentemente das camisas representadas dentro de campo. O Barra é uma equipe nova, mas é o campeão catarinense. Chegaremos lá respeitando eles da melhor maneira possível, mas vamos atrás dos nossos objetivos, que são a vitória e a classificação. Vamos com tudo para sair de lá com a vitória", analisou.

Na última edição da Copa do Brasil, o Corinthians sagrou-se campeão ao eliminar rivais como Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro, superando o Vasco na grande final. Um dos trunfos do Timão foi a defesa, que sofreu apenas três gols em 10 jogos.

Matheuzinho, então, ponderou que a equipe já conhece os caminhos para defender o título, mas precisa manter os pés no chão se quiser repetir a conquista.

"Essa estreia será muito importante. Somos os atuais campeões, mas para que a gente possa conquistar o título novamente este ano, temos que ter a mesma trajetória e começa amanhã nessa partida tão difícil fora de casa. Temos que ter humildade e pés no chão, saber que é uma nova competição e um novo ano, mas já sabemos o caminho para conseguir o título", completou o lateral.

O Corinthians encerrou a preparação para a partida nesta segunda-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, na Ressacada, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Confira como foi a segunda-feira do Timão no CT Dr. Joaquim Grava! 📹#VaiCorinthians pic.twitter.com/ynGAi1UJwQ — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)