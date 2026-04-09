Matheus Pereira revela otimismo para estreia do Corinthians na Libertadores: "Estamos focados"

Nesta quinta-feira, o Corinthians realiza a sua estreia na Copa Libertadores. O Timão enfrenta o Platense, da Argentina, às 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires. Em meio a um jejum de 10 partidas sem vencer, a equipe paulista busca um fim à série contra os argentinos. Matheus Pereira destacou a expectativa positiva sobre a partida e projetou conquistar três pontos sobre os argentinos.

"Expectativas são as melhores possíveis. Sabemos da importância que a competição tem para o clube e para nós. Estamos focados com esperança de conquistar os três pontos", disse.

Os inscritos do Corinthians para a disputa da CONMEBOL Libertadores! ✔️#VaiCorinthians pic.twitter.com/bv8n8ISTQ8 — Corinthians (@Corinthians) April 8, 2026

Sob novo comando

O duelo não marca só a estreia do Corinthians na Libertadores, mas também a de Fernando Diniz como técnico do Timão. Anunciado na última segunda-feira, um dia após a demissão de Dorival Júnior, o treinador já comandou os treinos de terça e quarta-feira e estará à beira do campo diante do Platense.

Desfalques

Para a estreia no torneio continental, no entanto, o técnico terá alguns desfalques importantes: Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).

Por outro lado, em relação à partida contra o Internacional no último domingo, a equipe contará com os retornos de Allan e Matheus Nidu, que cumpriram suspensão diante do Colorado.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Detalhes da partida