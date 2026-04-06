Martínez culpa Dorival por saída do Corinthians e diz: “Vai pagar a conta”

O volante José Martínez, que rescindiu contrato com o Corinthians em fevereiro deste ano, se manifestou momentos após a demissão do técnico Dorival Júnior no Corinthians. O venezuelano culpou o treinador por sua saída do Timão e mandou um recado ao comandante.

"Eu sai do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Deus no comando. Logo vão saber a verdade", desabafou Martínez em postagem nos stories do Instagram.

José Martínez foi titular durante boa parte da passagem de Dorival Júnior no Corinthians. Os dois, inclusive, conquistaram o título da Copa do Brasil juntos, com o volante como peça importante da equipe alvinegra na campanha que culminou com a taça.

A relação entre ambos, porém, começou a se deteriorar na atual temporada, quando Martínez não se reapresentou ao Corinthians em janeiro deste ano. O jogador não retornou da Venezuela, onde passou as férias, para resolver trâmites referentes à reemissão do passaporte venezuelano. A intervenção dos Estados Unidos no país atrasou o processo.

A grande questão é que Martínez não respondeu aos contatos do técnico Dorival Júnior no período, o que gerou incômodo nos bastidores. O treinador passou um plano de atividades para que o atleta mantivesse a forma física, mas ele não mantinha contato direto com a comissão técnica, apenas com o diretor Marcelo Paz e o gerente de scout Renan Bloise.

Martínez só conseguiu retornar ao Brasil, com o novo passaporte emitido, no dia 7 de fevereiro, mais de um mês após a reapresentação corintiana. Poucos dias antes, Dorival subiu o tom com a situação. "É uma situação importante porque ele ainda está no nosso elenco. Isso não poderia ter acontecido. Eu também tenho que renovar um passaporte. Tinha que ser mais bem orquestrado", disse o técnico.

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Já no dia 9 de fevereiro, Dorival revelou que José Martínez retornou da Venezuela com uma lesão. Após passar por exames, o venezuelano teve constatado uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O último jogo do venezuelano pelo Corinthians foi a final da Copa do Brasil, diante do Vasco, em 21 de dezembro de 2025. Seis dias depois, já de férias, ele participou de uma partida festiva na Venezuela.

Como voltou ao clube com uma lesão, a permanência do jogador se tornou praticamente insustentável. Com isso, o estafe do atleta e o Corinthians chegaram a conclusão de que o melhor a se fazer era buscar um acordo para uma rescisão amigável, consumada no dia 16 de fevereiro deste ano.

O acordo costurado entre as partes previa que o Corinthians arcasse com a cirurgia de José Martínez, já realizada. Além disso, o clube ainda pagará 30% da remuneração de fevereiro a dezembro de 2026 a que o volante teria direito. O venezuelano tinha contrato com o Timão até o final de 2027.

Números de Martínez no Corinthians

Contratado em 2024, José Martínez deixa o Corinthians com dois gols e duas assistências em 70 jogos, além de dois títulos conquistados: Campeonato Paulista e Copa do Brasil, ambos em 2025.

A demissão de Dorival

Dorival Júnior foi demitido do cargo na noite do último domingo após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A sequência negativa de nove jogos sem vencer e a pouca melhora apresentada após a data Fifa pesaram para a demissão de Dorival, que não resistiu ao momento ruim e foi desligado do cargo.

O treinador deixou o Corinthians com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas em 63 partidas, totalizando um aproveitamento de 49,7%. Foram 67 gols marcados e 56 sofridos, além de dois títulos: a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.

Nota oficial O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)