Marquinhos Gabriel sofre lesão e vai desfalcar o Corinthians por um mês

No treinamento deste sábado do Corinthians no CT Joaquim Grava, o meia Marquinhos Gabriel se machucou e será desfalque por um mês. O jogador deixou o treino logo no início da atividade carregado e chorando.

Os médicos do Timão confirmaram que o atleta teve um ligamento colateral medial do joelho direito. O prazo de recuperação é de no mínimo um mês, tirando o meia de jogos importantes, como o dérbi diante do Palmeiras, a estreia na Libertadores e o clássico contra o Santos.

Fábio Carille provavelmente utilizaria o jogador como titular, visto que Clayson também saiu machucado e será reavaliado para saber se terá ou não condições de jogo. Na derrota contra o São Bento, Marquinhos Gabriel teve uma chance entre os 11 iniciais.

Nesta segunda-feira, o Corinthians jogará contra o Red Bull Brasil, às 20h00, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas pelo Campeonato Paulista. O time é líder do Grupo A, com 12 pontos ganhos, Bragantino, Ituano e Linense são as outras equipes da chave.