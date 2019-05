Marcelo Veiga faz estágio com Carille e destaca: “Tem sido muito importante”

Enquanto se prepara para um importante duelo contra o São Paulo pelo Brasileirão, o Corinthians segue sob os olhares atentos de Marcelo Veiga. Demitido no começo de abril do Bragantino, após a fusão do clube com o Red Bull Brasil, o treinador faz um estágio com o técnico do Timão, Fábio Carille.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o comandante de 54 anos falou sobre a experiência que está tendo no clube paulista e a convivência com o plantel.

“Eu conversei com o Carille e estou fazendo um estágio com ele. Acompanhando o trabalhando, tendo a possibilidade de ver o dia a dia deles. Ele me recebeu muito bem. A gente fez o curso da CBF juntos, além de já termos nos enfrentado antes. Como estou sem clube agora, pedi para acompanhar os treinos e jogos para pegar alguma coisa de bom. Ele me deu essa oportunidade e fico muito feliz com isso”, disse o treinador.

Com seis passagens pelo Massa Bruta e 516 jogos disputados, Veiga acompanhou o treino do Corinthians desta sexta-feira no CT Joaquim Grava. Ele destacou a reciprocidade do técnico tricampeão Paulista.

“Tem sido muito legal. O Carille tem sido muito atencioso, me mostrou todo o Corinthians, embora já conheça alguma coisinha. De perto, ele me explicou como funciona, de que maneira é o trabalho, como ele age. Tenho participado das reuniões com a comissão técnica e tem sido muito legal. É realmente ver o dia a dia. Ver como ele lida com o grupo, de que maneira ele desenvolve o trabalho dele. Para mim tem sido muito importante”, ressaltou.

Ainda sem um clube para trabalhar na temporada, o técnico campeão da Série D do Brasileiro com o Botafogo-SP e da Série C com o Bragantino ainda não tem um período definido para o estágio no Alvinegro.

“A ideia é de ficar o tempo que ele deixar (risos). Na semana que vem o Carille vai ter um treino só na semana e depois já viaja. Então creio que vou na semana quem vem e mais uma, também porque não dá para perturbar tanto eles”, concluiu Marcelo Veiga.

*Especial para a Gazeta Esportiva