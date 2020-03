Marcelinho detona Tiago Nunes e diz que técnico perdeu vestiário no Corinthians

Tiago Nunes ouviu críticas pesadas de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Neste domingo, Marcelinho Carioca criticou escolhas, questionou mudanças e falou sobre o ambiente interno.

“Ele já chegou colocando o p… na mesa, assumiu tudo para ele. Falou do Pedrinho, que tinha que mostrar a que veio, e tomou um chega para lá da direção. Depois, ele volta em suas palavras falando que o Pedrinho é indispensável”, afirmou o Pé de Anjo, em entrevista à Fox Sports.

“O Tiago chega de uma maneira, ninguém é campeão por acaso, mas ele chegou por um clube médio como Athletico, com todo respeito. A diretoria pediu para ele chegar antes, ele preferiu aproveitar as férias, mas se viesse antes, poderia conhecer melhor, conhecer o comportamento de cada um”.

“Me causa estranheza o Araos ficar afastado, aí fazem um treino em campo reduzido, ele diz que a qualidade do Araos é inferior. Depois, em outro treino em campo grande, passou a servir”, completou.

A eliminação da Copa Libertadores da América e a decisão de dispensar ídolos como Jadson e Ralf também foram duramente criticadas por Marcelinho Carioca.

“Para o nível do Corinthians, o peso da camisa, é inadmissível perder do Guaraní do Paraguai, ainda mais em uma Pré-Libertadores. É muito ruim isso, todos sabem disso. Ao meu ver, faltam peças de reposição para o Corinthians”, comentou.

“O Jadson vinha tentando recuperar, mas acho que o Ralf poderia atuar”.

Marcelinho é conhecedor do clube. Foram 10 anos como jogador. Em boa parte deste período com envolvimento em polêmicas. O ex-camisa 7, então, aproveitou para falar sobre a maneira como Tiago Nunes está administrando o ambiente interno.