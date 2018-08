Marcelinho Carioca comanda tour na Arena: “Segunda casa”

O ex-jogador e grande ídolo da torcida do Corinthians, Marcelinho Carioca, fez as vezes de guia do tour da Arena no último domingo, em celebração ao Dia dos Pais. Entre brincadeiras, ensinamentos, risadas e até choro de alguns dos presentes, relembrou histórias de bastidores e grandes conquistas pelo clube.

Um dos pontos altos foi mostrar o ritual das cobranças de falta e revelar a “conversa” com a bola. No vestiário, ele ainda deu uma preleção, revivendo os segundos decisivos antes de entrar em campo.

“A emoção que senti no Tour foi algo que nunca havia vivenciado antes. Foi um ambiente tão agradável que todos realmente se sentiram em casa, desta vez era a do Corinthians, mas que já é a segunda casa de todos os torcedores. Foi um bate-papo familiar, íntimo, espontâneo, que trouxe emoção para todo mundo. Fico muito feliz”, disse o ex-meia.

Devido ao sucesso de vendas para o primeiro Tour com Marcelinho Carioca, que teve os ingressos esgotados rapidamente em poucos dias, o ídolo voltará à Casa do Povo no dia 8 de setembro. As vendas ocorrem pelo tour.arenacorinthians.com.br ou pelas bilheterias da Arena Corinthians, localizadas no Portão A.

A dinâmica do passeio será a mesma do último domingo: às 9h, a visita será guiada pelos anfitriões do tour juntamente de Marcelinho, enquanto os torcedores conhecem os bastidores da casa em Itaquera. Este tour terá duração especial de duas horas (50 minutos a mais do que o passeio tradicional) e custará R$ 150, com meia-entrada.

Já nos horários seguintes, às 10h, 10h40, 11h20, 12h, e 12h40, os visitantes farão o tour tradicional com os anfitriões e, ao final do passeio, encontrarão Marcelinho para uma sessão de fotos e autógrafos. Esse sairá por R$ 80, também com meia-entrada.

Marcelinho Carioca somou 433 jogos, 206 gols e 10 títulos (Mundial-2000, Brasileiro-98/99, Copa do Brasil-95, Paulista-95/97/99/01, Troféu Ramon de Carranza-96 e Copa Bandeirantes-94) pelo Corinthians. Algumas dessas taças estarão expostas para fotos.