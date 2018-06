Mantuan chora e Balbuena lembra falhas de goleiro do Liverpool

Confira este e outros vídeos em

O lateral direito Mantuan foi o centro das atenções após a derrota corintiana por 2 a 1 para o Internacional. Chorando pela falha cometida no gol da vitória do Inter, entregando a bola no pé de Rossi, ele foi consolado por todos os companheiros e até alguns adversários, recebendo palavras que pediam força para superar o mau momento.

Grande líder do elenco e da defesa, o paraguaio Balbuena fez questão de orientar o companheiro a levantar a cabeça. Pedro Henrique, que o escoltou até o vestiário, passou por situação semelhante em 2016, numa derrota por 2 a 1 para o Galo, quando errou sua comunicação com Cássio e deixou Cazares livre para marcar.

O problema para Mantuan, no entanto, é que essa foi a terceira vez em que ele falhou em lances decisivos para uma derrota. A primeira foi na semifinal do Paulista, contra o São Paulo, no Morumbi, quando chutou em cima de Trellez e deixou o colombiano em condições de puxar o contragolpe. Frente ao Galo, não atacou cruzamento da direita e deixou Roger Guedes superá-lo para anotar o 1 a 0.

“Eu falei para ele que falhas todo mundo comete”, começou Balbuena, que relembrou outro jogador bastante marcado por falhas no final de semana: o goleiro Karius, do Liverpool, principal responsável pelos gols de Benzema e Bale na final da Liga dos Campeões.

“Ontem (sábado) mesmo estava vendo a final da Champions League, um goleiro de alto nível falhou daquele jeito. Ele tem que levantar a cabeça porque tem qualidade, se não não seria titular do Corinthians”, continuou o defensor, assegurando que não considerou a atuação tão abaixo da média da equipe.

“Todo jogo se sofre, hoje acho que o Inter fez um bom jogo, conseguimos abrir o placar muito cedo, eles tiveram mais posse de bola. Mas acho que tivemos chance para aumentar o placar e conseguir a vitória”, concluiu Balbuena.

