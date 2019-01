Manoel fora e Boselli praticamente descartado contra a Ponte

O torcedor do Corinthians está ansioso pela estreia de Mauro Boselli. Mas, não será contra a Ponte Preta, sábado, que o centroavante argentino fará seu primeiro jogo com a camisa alvinegra. O aviso foi passado pelo próprio técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva logo após a derrota para o Guarani, em Campinas.

“Não, calma. Vamos com calma. É muito tempo sem trabalhar com bola, a gente não pode acelerar. A gente teve a experiência com o Love em 2015, quando a gente acelerou e ele não estava pronto ainda. Pode ser, mas só amanhã que a gente começa a definir”, comentou o comandante corintiano, deixando uma ponta de esperança no fim de sua resposta, apesar do tom pessimista.

Quando questionado sobre o zagueiro Manoel, Carille não titubeou e foi ainda mais enfático.

“Nenhuma (possibilidade). Sem chance contra a Ponte”, avisou.

A dupla se juntou ao grupo recentemente e só na última terça o clube os inscreveu no Campeonato Paulista.

Na quarta-feira da semana que vem, quando o Timão receberá o Red Bull Brasil na Arena, em Itaquera, a chance de Boselli e Manoel estrearem é grande.