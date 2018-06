Maldonado brinca com má fase do Corinthians: “Jogo podia ser agora”

Auxiliar-técnico do Colo Colo, rival do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, o ex-volante Claudio Maldonado tem acompanhado de perto o desempenho dos alvinegros. Ciente da grande queda registrada após o início de trabalho do técnico Osmar Loss, o meio-campista abriu um sorriso ao ser questionado sobre a expectativa de enfrentar o ex-clube no torneio continental.

“(Risos) A gente podia jogar agora com o Corinthians, né? (risos). Se fosse ontem, então…”, comentou um descontraído Maldonado, na primeira parte da entrevista concedida à Gazeta Esportiva na última quinta-feira, um dia depois de os corintianos serem derrotados pelo Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada do Brasileiro. Ele estava com a delegação dos chilenos em Atibaia para a realização de uma inter-temporada.

“Estamos acompanhando tudo, mais agora que vai ter os jogos da Libertadores contra o Corinthians. Difícil entender por que caiu tanto. É o mesmo time campeão paulista, que estava bem na Libertadores. Só a saída do Jadson (machucado) assim, mas o time é parecido. Então é complicado entender porque caiu nesses últimos jogos”, começou a avaliar o chileno.

Conhecido do futebol brasileiro pelas passagens por Cruzeiro, Santos e Flamengo, o volante também foi atleta do Corinthians. Por um semestre, em 2013, ele foi escolhido para ser o reserva de Ralf, atuando em apenas oito partidas antes de deixar o Alvinegro. Agora rival, ele diz saber quais os perigos que sua equipe terá pela frente.

“Falando sério, o Corinthians tem um elenco muito bom. Tem jogado várias Libertadores, nosso time ficou vários anos sem jogar. Só o Paredes (atacante) e o Valdivia (meia ex-Palmeiras) acho que jogaram a Libertadores. O resto, não. Então o Corinthians está na frente nesse quesito”, disse o meio-campista, principal informante a respeito da equipe corintiana.

“Em termos de qualidade, o Corinthians tem bons jogadores, vem trabalhando um sistema de jogo desde a época do Tite, um time muito organizado, bem estruturado. Queremos chegar nisso aqui no nosso trabalho no Colo Colo, equilibrar forças para chegar no Corinthians”, explicou ele.

Ainda com quase dois meses de preparação até ter de encontrar o Timão pela frente, Maldonado disse que o Colo Colo vai aproveitar o período para recondicionar os atletas e estar à altura do duelo. Segundo ele, o antigo treinador, o argentino Pablo Guede, não tinha preparador físico e deixou o elenco em um estágio físico muito abaixo do esperado para um time de primeira linha na América do Sul.

“Eu acho que agora a gente já equilibrou um pouco. Começamos a dar mais trabalho a aqueles jogadores que não tinham mais oportunidade de jogar. Nessa fase já equilibramos nosso time e está de igual para igual com o Corinthians”, concluiu Maldonado.