Majestoso terá o melhor público do Corinthians na Arena em 2019

Clássico é um campeonato à parte. A frase é antiga, está desgastada, mas sua assertividade é comprovada ano a ano. Mais uma prova disso será o Majestoso de domingo, marcado para às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians.

Corinthians e São Paulo disputarão a sétima rodada do Campeonato Paulista. Em tese, um jogo nada decisivo para as pretensões das duas equipes na competição, além claro dos tais três pontos e de todo o clima de bastidor que envolve o resultado de um clássico.

Mesmo assim, o encontro marcará o recorde do estádio corintiano em 2019. No fim da tarde desta sexta, o clube do Parque São Jorge anunciou a comercialização antecipada de 34 mil ingressos. Como as vendas seguirão até o dia do jogo, a expectativa é de um público na casa dos 40 mil torcedores.

Até então, nos cinco jogos que fez até aqui como mandante nessa temporada, o Corinthians conseguiu, no máximo, levar 32.954 pagantes em uma única partida. No caso, o amistoso contra o Santos.

Veja, abaixo, os públicos e as receitas do Corinthians em 2019, na Arena:

Amistoso

Corinthians 1 x 1 Santos

32.954 pagantes

33.173 total

R$ 868.451,00

Paulista

Corinthians 1 x 1 São Caetano

31.009 pagantes

31.279 total

R$ 1.203.886

Corinthians 2 x 0 Ponte Preta

25.865 pagantes

26.068 total

R$ 954.498

Corinthians 0 x 2 Red Bull

23.641 pagantes

23.841 total

R$ 753.456

Copa Sul-Americana

Corinthians 1 x 1 Racing

23.941 pagantes

24.237 total

R$ 935.243,00

