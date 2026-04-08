Luiz Bahia marca pelo sub-20 do Corinthians e vive expectativa por chances com Diniz

Na noite da última terça-feira, Luiz Gustavo, ou como é conhecido, Bahia, voltou a balançar as redes pelo Corinthians no empate em 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. O meio-campista tem reforçado a equipe nos últimos jogos, em que é o capitão e uma das principais referências técnicas do time da categoria, comandado por William Batista.

“Fico feliz por poder ajudar a equipe com mais um gol. A gente trabalha muito no dia a dia para estar preparado e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Sabemos da importância de somar pontos fora de casa, ainda mais em uma competição tão equilibrada, mas claro que fica um gosto amargo pelo empate no final, da forma como aconteceu. Mesmo assim, é valorizar a entrega do grupo, seguir evoluindo e manter o foco, porque temos muito potencial para buscar coisas grandes na competição”, disse.

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Luiz Bahia foi promovido ao elenco profissional do Corinthians em 2025, quando terminou como artilheiro do Timão na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Desde então, trabalhou com Ramón Díaz e Dorival Júnior, atuando em quatro partidas entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Em 2026, entrou em campo uma vez pelo Estadual, no time principal, e disputou outras cinco partidas pelo Sub-20, com dois gols marcados.

Com a chegada de Fernando Diniz, o meio-campista vive a expectativa de ganhar mais minutos na equipe profissional, ao mesmo tempo em que é um dos destaques no Sub-20.

Com o empate desta terça, o Corinthians ocupa a quarta colocação na tabela, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco partidas, somando oito pontos na tabela de classificação.