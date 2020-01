Luan precisou de 30 minutos para marcar mais gols que Sornoza em todo 2019

Marcando dois gols, Luan foi o responsável pela vitória do Corinthians sobre o New York City, dos Estados Unidos, na última quarta-feira, pela estreia do Timão na Copa Flórida. Com os tentos, em sua primeira partida, o camisa 7 já ultrapassou o número de gols de Sornoza na temporada passada.

Muito do problema ofensivo do Alvinegro em 2019 se passou pela armação de jogadas. Jadson ficou longe de apresentar seu melhor futebol, Pedrinho não foi constante, Vital e Clayson também não conseguiram ter uma boa sequência. Restou a Sornoza, equatoriano contratado junto ao Fluminense em janeiro do ano passado, dar fluidez ao setor de criação.

O antigo camisa 7 chegou com moral, depois da boa temporada com Flu, especialmente pelas jogadas de bola parada. Contudo, seu desempenho dentro de campo não agradou e o aproveitamento não foi nada bom. Em 46 jogos, o meia-atacante balançou a rede apenas uma vez, no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Deportivo Lara, da Venezuela.

Em sua primeira partida no Timão, Luan já conseguiu bater este número em apenas trinta minutos. O ex-gremista marcou um belo gol de fora da área, de falta, com 11 minutos em campo, diante do New York. Para melhorar, o estreante anotou mais um tento, este de fora da área, aos 30, e garantiu o primeiro triunfo alvinegro na temporada.

Contratado por cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22,7 milhões), Luan chega para resolver de vez os problemas de ataque. Sua primeira experiencia foi aprovada, basta ver se o novo camisa 7 conseguirá ter sequência e render quando a temporada começar oficialmente.