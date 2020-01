Luan exalta estilo de Tiago Nunes e garante: “Está ganhando o grupo”

Principal nome contratado pelo Corinthians para 2020, Luan foi oficialmente apresentado como reforço e projetou uma nova fase da sua carreira. Além disso, o novo camiseta 7 do Timão já deixou suas primeiras impressões a respeito do trabalho de Tiago Nunes, outra contratação para esta temporada.

“Pelo pouco tempo que a gente tá convivendo, a ideia de trabalho dele é muito boa, é bem parecido com o estilo que eu gosto. Tenho certeza que se todos os jogadores comprarem a ideia, o Corinthians tem tudo para ser um time competitivo. É isso que ele frisa. É um cara parceiro, que conversa com todo mundo, que treina todos da mesma maneira. Ele tá ganhando o grupo. Estamos focados para comprar essa ideia em prol do Corinthians”, destacou.

Eleito o melhor jogador da Copa Libertadores de 2017, Luan foi o autor do gol do título contra o Lanús. Não bastasse o feito, o novo reforço do Corinthians anotou outros sete gols na competição.

No entanto, as diversas lesões nas últimas duas temporadas têm atrapalhado o rendimento do atleta de apenas 26 anos, que se colocou à disposição de Tiago Nunes para atuar em qualquer posição do setor ofensivo.

“A gente tá tendo os treinamentos visando mais a parte física. Vão ter muito jogos e, por isso, o quanto antes a gente entrar no ritmo, será melhor. Independentemente de jogar um pouco mais na frente ou um pouco mais atrás, isso não tem problema. Já joguei em todas as posições da frente. Por onde ele optar, vou estar à disposição para ajudar a equipe”, completou.

Para contratar Luan, o Corinthians desembolsou 5 milhões de euros (cerca de R$ 22,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O jogador assinou vínculo por quatro temporadas com o Timão.

O Corinthians fará sua estreia nesta quarta-feira, às 20 horas (Brasília), em duelo contra o New York City, pela Copa Flórida.

