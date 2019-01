Love se apresenta no CT, mas Corinthians “apaga” foto do atacante

O atacante Vagner Love marcou presença no treinamento do Corinthians na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e teve seu treinamento até registrado pelo Alvinegro nas redes sociais do clube por um breve período. O post mostrando o novo atacante corintiano pedalando na bicicleta ergométrica, no entanto, foi apagado cerca de 40 minutos depois de ir para o ar no Instagram do Timão.

O print, fornecido pelo repórter Roberto Lioi, da Rádio Globo, mostra o atleta em seus primeiros exercícios no retorno ao Alvinegro, com quem assinará até o final de 2020. Como isso ainda não ocorreu, porém, o Timão preferiu tirar o registro das suas redes. Sem alardes, Vagner Love desembarcou em Guarulhos na noite desta segunda-feira. O reforço do Corinthians era esperado na capital paulista somente nesta terça, mas antecipou sua chegada para evitar um eventual tumulto no aeroporto.

O atacante veio do Rio de Janeiro, onde estava com sua família desde o último domingo. Aos 34 anos, Vagner Love acertou um contrato com o Corinthians válido até o final de 2020. O clube de Parque São Jorge não gastou nada na negociação, uma vez que o jogador rescindiu com o Besiktas, da Turquia, em função de salários atrasados.

Os turcos lhe deviam cerca de R$ 13 milhões, correspondentes a seis meses de salários atrasados. O pagamento será feito de forma parcelada. No último sábado, após a vitória sobre a Ponte Preta, Fábio Carille avisou que Vagner Love será titular, mas que atuará mais aberto, ao lado de um centroavante – Mauro Boselli ou Gustagol.

Em 2015, o jogador revelado pelo arquirrival Palmeiras marcou 16 gols em um total de 50 partidas disputadas em sua primeira passagem pelo Corinthians, sendo vice-artilheiro e campeão brasileiro daquele ano.