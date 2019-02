Love ganha atenção especial para não “exagerar” no Corinthians

O atacante Vagner Love chegou ao Corinthians na sexta-feira passada, dia 31 de janeiro, surpreendeu ao ser relacionado para o Derby e já foi titular na partida contra o Ferroviário, na última quinta, pela Copa do Brasil. Porém, ainda que a condição física do atleta tenha impressionado a comissão técnica, a intenção atual é frear um pouco a empolgação para evitar chances de lesão do experiente atleta, já com 34 anos.

“Ele fez o último jogo em dezembro, acreditava que ele poderia ir mais, sim, mas aí colocou a mão na perna e a gente preferiu tirar”, avisou o técnico Fábio Carille, que esperava contar com Love por mais do que os 59 minutos em que o camisa 9 esteve no gramado do estádio do Café, contra o Ferrão.

Visto como titular pelo comandante, Love deixou aberta a possibilidade de ser utilizado também neste domingo, frente ao Novorizontino. O mais provável, no entanto, é que o camisa 9 seja “guardado” no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo e jogar frente ao Racing-ARG, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.

“A gente sabe que tem que evoluir, principalmente na parte técnica. Isso é os jogos, no dia a dia, nos treinamentos. Vamos ter mais qualidade e vamos conseguir chegar mais na frente”, avaliou o jogador, que será utilizado normalmente ao lado do centroavante, seja ele Gustagol, atualmente titular, ou Boselli, atualmente reserva.

“De tanto tempo sem jogar, de estar treinando esse tipo de bola, tem hora que quer fazer a coisa certa, mas acaba dando errado. Tenho certeza que, com os treinos e jogos, as coisas vão dar certo naturalmente”, concluiu Love.