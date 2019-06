Love diz que time briga pelo título Brasileiro se mantiver nível do Maracanã

O atacante Vagner Love confia na capacidade do Corinthians brigar pelo título do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Para o jogador, se mantiver o nível de desempenho apresentado na partida contra o Flamengo, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, o Alvinegro conseguirá brigar de igual para igual com os adversários na competição de pontos corridos.

“Sabemos que fizemos um grande trabalho, mas não classificamos. Independentemente do adversário, é ruim ser eliminado. A cobrança é no dia a dia, no treino, nos jogos, quem quiser jogar com um time grande como é o Corinthians tem que trabalhar forte para ter a chance de disputar o título do Brasileiro”, disse ele, mais incisivo na sequência.

“A melhor possível. Sabemos que, se jogarmos dessa maneira no Brasileiro, temos totais chances de buscar o título. Temos de tirar proveito de tudo que nós fizemos”, continuou o centroavante, que lamentou as duas chances de gol perdidas por ele.

“Acho que a primeira o Diego Alves pegou no susto. A segundo passou perto. Teve também a bola no travessão do Ralf, a bola na trave do Jadson. Enfim, não conseguimos fazer o gol, mas criamos para isso”, concluiu o camisa 9 corintiano.

Love e o elenco retornam para São Paulo nesta quarta, quando já iniciam a preparação para encarar o Cruzeiro, às 19h (de Brasília) do sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão é o nono colocado da competição, com 11 pontos, mas tem um jogo a menos que o restante dos adversários.