Love diz que Corinthians e Flamengo são os dois maiores “até do mundo”

O atacante Vagner Love, escolhido para falar com a imprensa na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, fez questão de se colocar entrar as pessoas que esperam um grande jogo entre Flamengo e Corinthians, nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jogador, que tem história em ambos os clubes, o duelo vai mobilizar muita gente ao redor do planeta.

“Para mim são os dois maiores clubes do Brasil, até do mundo”, comentou o atleta, campeão do Brasileiro em 2015 e do Paulista nesta temporada vestindo a camisa corintiana. Antes, ele teve boa passagem pelo Rubro-Negro, ainda que não tenha levantado troféus, simbolizada na dupla de ataque formada com Adriano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“São grandes jogadores que estarão em campo. Brasil e o mundo vão parar para assistir. E eu fico feliz de estar tendo essa oportunidade. Tem um respeito muito grande pelo Flamengo, só que hoje eu defendo as cores do Corinthians”, disse o atacante, agradecido à oportunidade de voltar ao futebol brasileiro.

“Sou muito grato ao Corinthians por ter me recebido pela segunda vez. Estou muito feliz de estar aqui e vou procurar dar o meu máximo para que o Corinthians possa sair classificado de dentro do Maracanã”, continuou o atleta.

O elenco alvinegro treina na tarde desta segunda a portas fechadas, realizando os últimos ajustes para o embate no Maracanã. Por ter sido derrotado na partida de ida, na Arena, o Alvinegro precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão ao menos para os pênaltis.