Loss reconhece recuo exagerado e aceita gritos de “burro” da torcida

O técnico Osmar Loss não conseguiu a sonhada vitória no clássico contra o Santos, na noite desta quarta-feira, na Arena, um triunfo que lhe daria tranquilidade para fechar a série de jogos antes da parada para a Copa do Mundo. De acordo com o treinador, que reconheceu o bom desempenho do adversário no empate por 1 a 1, o Timão recuou excessivamente após abrir o placar com Roger, no começo da etapa final.

“O jogo teve dois momentos bastante distintos. Até a gente abrir o placar, duas estratégias bem distintas: Santos apostando na transição, jogadores muito velozes na condução de bola. Até o gol nós controlamos bem isso. A partir do momento em que o Santos se lançou ao ataque a gente se retraiu até demais, poderíamos ter controlado melhor. Acabamos sofrendo o gol de empate”, disse, afirmando não ter grande papel nesse aspecto.

“Existe até uma teoria, o ser humano não arrisca quando está ganhando. Já vinha desde o ano passado, o próprio Fábio (Carille) via isso. São coisa que a gente vai buscar, não dar esse campo que o Santos soube aproveitar no segundo tempo”, continuou Loss, apontando o Peixe como o time mais feliz com o resultado.

“Toda equipe que está atrás e consegue empatar sai mais feliz do que quem tomou o empate. Temos que valorizar esse ponto conquistado, mas temos que saber que a gente tem que melhorar”, avaliou o comandante, xingado de “burro” pela torcida durante a igualdade, com mais ênfase após ter tirado Pedrinho de campo.

“Foi uma opção técnica. Eu achei que um jogador mais inteiro fisicamente seria melhor. A vaia é uma reação natural, todo mundo quer vencer, eles querem vitórias, assim como eu. A torcida normalmente acompanha o time. Se a reação for ao final do jogo como foi, está ótimo”, avaliou o técnico, confiante na sua sequência no cargo.

“A questão do ambiente é natural, eu sei o que é comandar o Corinthians. É uma coisa que eu me preparei na carreira, só trabalhei em clube grande, tinha pressão para revelar jogador, ganhar títulos. Tenho que manter meu foco estritamente dentro de campo”, concluiu Loss.

Depois da igualdade no clássico, o Alvinegro tem pela frente agora dois duelos antes da parada para a Copa do Mundo. Além do Vitória, que será o adversário deste sábado, às 21h (de Brasília), mais uma vez na Arena, o Timão encara o Bahia, na quarta, dia 13, na Fonte Nova.