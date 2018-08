Loss reclama de expulsão e diz que Corinthians “não se acovardou”

O técnico Osmar Loss não aprovou totalmente a atuação do Corinthians no estádio do Maracanã, mas teve mais elogios do que críticas a fazer à apresentação na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira. Apontando a expulsão de Romero como contestável e determinante, o comandante elogiou a entrega dos jogadores ao atuar por 50 minutos com um atleta a menos.

“A análise do jogo de hoje é prejudicada em função da expulsão. O time foi guerreiro, não ficou encolhido esperando uma chance, mas é claro que tem que melhorar. Encontrar uma forma de jogar, um jeito de melhorar a rodagem da bola no meio-campo e chegar mais ao terço final”, avaliou Loss, que enxergou o time com uma leve superioridade antes do vermelho para Romero.

“O jogo estava um jogo bom para se jogar, iríamos corrigir a profundidade no intervalo. A torcida pode esperar muita disputa, foi um time que não se acovardou, não ficou encurralado, essa característica dos nossos atletas faz com que a gente possa ver um horizonte muito positivo pela frente”, continuou Loss.

Para ele, faltou ao Alvinegro transformar o razoável domínio em mais chances de gol. Até o vermelho para Romero, o clube havia finalizado em duas oportunidades. Uma com Fagner, em chute de fora da área que passou ao lado da meta de Júlio César, e outra com Romero, em cabeçada encaixada pelo goleiro adversário. O Fluminense havia chutado oito vezes.

“A gente até teve um controle de bola maior até aquele momento, sem conseguir fazer com que isso se transformasse em lances produtivos. Não tenho dúvida que a expulsão prejudica qualquer equipe, jogar o tempo inteiro com um a menos desgasta”, analisou o treinador.

Com o resultado, o Timão se mantém com 26 pontos e vê a chance de encostar no grupo dos seis primeiros colocados, aqueles que garantem uma vaga na Copa Libertadores da América, diminuir consideravelmente. Além disso, empata com a pontuação dos cariocas e pode terminar a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que da competição continental.

Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss tentam recuperar o prejuízo contra o Paraná, no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, último embate antes de receber o Colo-Colo, duelo decisivo para o futuro na atual edição da Libertadores.