Loss não descarta título e prevê Corinthians no topo após a Copa

O técnico Osmar Loss não teve os sete jogos que esperava entre o dia que assumiu o cargo no Corinthians e a parada para a Copa do Mundo, mas não perdeu a esperança de melhorar o Alvinegro. Bancado no cargo seguidas vezes pela diretoria, ele afirmou que vai levar o Timão para a parte de cima da tabela, atualmente 11 pontos à frente do seu desempenho.

“O Corinthians vai voltar para jogar na parte de cima. Hoje falar em título vai parecer muito fora do padrão, mas a gente tem condições de chegar ali no bolo, de aproximar”, disse Loss, que somou 5 dos 18 pontos que disputou, chegando a 16. O Flamengo, por sua vez, tem 27. O Internacional, quarto colocado, tem 22 e está mais longe dos corintianos do que o Bahia, com 12, primeiro time da zona de rebaixamento.

“Foram apenas 12 jogos no campeonato. Ainda temos 26 partidas e certamente o Corinthians vai estar na parte de cima da tabela”, assegurou o comandante alvinegro. A partir de agora, ele terá pouco mais de uma semana de descanso e espera o restante do elenco no dia 25, no CT Joaquim Grava, após as férias.

Durante a disputa do Mundial, além de ter tempo para implantar suas ideias nos treinamentos, Loss disputará três amistosos. Estão marcados jogos contra o Cruzeiro, no dia 4 de julho, no Mineirão, e no dia 11 do mesmo mês, em Itaquera, além de um embate frente ao Grêmio, no dia 8, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Até lá, ele já sabe que não poderá contar com o volante Maycon. O canhoto fez o seu último jogo pelo clube na quarta-feira e vai viajar para realizar exames médicos pelo Shakhtar Donetsk-UCR, equipe que vai defender pelos próximos cinco anos. O Timão levará cerca de 5,5 milhões de euros (R$ 24 milhões) pelos 80% dos direitos econômicos que detinha do jogador.

Além dele, Balbuena tem sondagens de equipes do exterior e dificilmente seguirá no clube. Preocupado com a formação do time, Loss espera que as perdas parem por aí. “Na realidade são dois. Balbuena e Romero retornam dia 25 se não houver algum tipo de negociação. Tem o Fagner e Cássio, que são dois jogadores importantes. Mas com o retorno dos outros vamos estar fortes, e com eles depois mais fortes ainda”, continuou, à espera de notícias positivas também.

“Corinthians está se mobilizando, Duílio, Andrés, Alessandro, buscando trazer reforços. É para o torcedor corintiano acreditar: nós vamos estar fortes depois da parada da Copa”, concluiu Loss.