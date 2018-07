Loss explica ausência de Vital e destaca Avelar em estreia

O técnico Osmar Loss surpreendeu na última terça-feira quando, minutos depois de treinar com Mateus Vital entre os titulares, nem sequer levou o armador para a viagem a Belo Horizonte, local da vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Cruzeiro, na quarta. De acordo com o treinador, tudo já havia sido conversado com o atleta e foi feito porque ele precisava dar oportunidade a nomes como Bruno Xavier e Thiaguinho.

“A gente até poderia ter feito algum pronunciamento, mas não foi só ele que ficou lá. Ele só treinou com o time porque o Clayson não esteve em campo, deixamos isso bem claro com ele”, disse Loss, que aproveitou para destacar outro nome que teve oportunidade no triunfo: o lateral esquerdo Danilo Avelar, uma das contratações realizadas no meio deste ano.

“Acredito que o Avelar teve uma boa atuação. Mas achei que o Thiaguinho e o Bruno Xavier sentiram um pouco, até por serem mais jovens”, pontuou o comandante. Para ele, apesar do desempenho abaixo das expectativa, era necessário dar uma chance para dupla ex-Nacional.

“A gente tem um conceito já feito sobre o Vital, sabemos o que ele pode me oferecer num jogo, algo que eu não sabia sobre o Bruno Xavier e o Thiaguinho. Se eu não trouxesse eles, não saberia como eles reagiriam a um jogo, o que eu posso esperar deles. Do Vital eu já sei”, apontou Loss.

Com a estreia dos três, a expectativa agora fica pelo aproveitamento do zagueiro Marllon, que ainda não atuou, e do atacante Matheus Matias, que jogou apenas os minutos finais do jogo contra o Santos. Jonathas, que vem de férias após sua temporada no futebol europeu, ainda não assinou contrato e só deve ficar à disposição após a inter-temporada.

Com o triunfo na bagagem, os corintianos voltam a São Paulo nesta quinta-feira, dia em que treinam no CT Joaquim Grava na parte da tarde e começam a preparação para mais um amistoso, contra o Grêmio, às 11h (de Brasília) do domingo, na Arena. Antes da retomada das competições oficiais, contra o Botafogo, no dia 18 deste mês, em Itaquera, os atletas encaram outra vez o Cruzeiro, dessa vez em São Paulo, na próxima quarta-feira.