Loss elogia Matheus após gol e atacante espera nova chance

O técnico Osmar Loss elogiou bastante o centroavante Matheus Matias, autor do primeiro gol do Corinthians na vitória de virada sobre o Grêmio, na manhã deste domingo. Contente pela marca alcançada pelo atleta apenas em seu segundo jogo como profissional do Corinthians, o treinador relevou as cobranças para dar mais tempo ao jovem de 20 anos e explicou que sua entrada no time será gradativa.

“A gente sabia que o Matheus veio do ABC, que a gente sabe que proporcionalmente ao Corinthians, é muito inferior. É um futebol que jogava na várzea até um ano atrás. Então, precisamos dar recursos para ele físicos, táticos, para poder desfrutar mais”, ressaltou Loss, antes de tecer os elogios.

“Mostrou que tem estrela, porque a bola repica em um escanteio, que tivemos uma vivacidade boa para cobrar rápida e ele aproveitou em um bate e rebate na área. Mostrou que tem estrela. Temos que valorizar isso, mas tem que saber que a estrela para ter resultado precisa de muito trabalho por trás”, continuou Loss, que viu o garoto manter a timidez na hora de encarar os microfones.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Na minha avaliação fui muito bem, espero ter mais oportunidades. Estava esperando o cruzamento, a bola sobrou e fiz o gol”, explicou Matias, que tem concorrência com Roger e agora o recém-chegado Jonathas. “Vejo uma boa disputa, o Osmar vai escolher quem estiver melhor. Espero jogar e fazer bastante gol”, continuou o centroavante, bastante emocionado no momento em que a bola ultrapassou a linha do gol gremista.

“É um momento que você espera, quando acontece é muito bom, você não tem nem noção. Graças a Deus pude marcar e o Corinthians venceu, isso que importa”, concluiu o atleta, advertido com o cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração.