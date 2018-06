Loss define os 23 relacionados para encarar o Vitória na Arena

O técnico Osmar Loss não conseguiu treinar com os seus titulares nesta sexta-feira, mas já definiu os 23 relacionados para a partida contra o Vitória, neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Corinthians. Sem poder contar com o zagueiro Balbuena e o atacante Ángel Romero, a serviço da seleção paraguaia, ele colocou dois defensores como novidades com relação àqueles que enfrentaram o Santos, na quarta.

Marllon e Léo Santos, que ficaram fora do clássico, serão os suplentes da dupla Henrique e Pedro Henrique, confirmada por Loss para iniciar a partida frente aos baianos. Na frente, Mateus Vital, que entrou durante o embate contra os santistas, é o favorito para ficar com a vaga de Romero.

Os desfalques, além dos paraguaios, são o o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner, a serviço da Seleção Brasileira, os volantes Ralf (na fase final de recuperação de uma luxação no ombro esquerdo) e Renê Júnior (retomando a condição física após problema no joelho direito), o meia Jadson, com estiramento na coxa esquerda, e o atacante Clayson (na transição para a preparação física após artroscopia no joelho direito).

Veja os 23 relacionados por Loss para a partida

Goleiros: Walter e Caíque França

Laterais: Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Thiaguinho e Maycon

Meias: Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Rodriguinho e Bruno Xavier

Atacantes: Emerson Sheik, Matheus Matias, Roger, Kazim, Júnior Dutra