Loss barra Pedrinho e escala Corinthians para encarar o Cruzeiro

O técnico Osmar Loss montou a primeira escalação do Corinthians desde a parada para a Copa do Mundo na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Depois de dez dias de descanso e outros nove de treinamento, o treinador deu alguns indícios do que pensa para o segundo semestre corintiano: Pedrinho no banco de reservas, Mateus Vital titular e Renê Júnior na frente para ser o substituto de Maycon, a começar pelo amistoso desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), no Mineirão.

O time escalado, do goleiro ao centroavante, teve Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Renê Júnior; Romero, Rodriguinho e Mateus Vital; Roger. Com relação ao time que encarou o Bahia no dia 13 de junho, na última vez em que o Alvinegro entrou em campo, as mudanças são as entradas de Renê Júnior no lugar de Maycon, vendido para o Shakhtar Donetsk, Romero, de volta após servir o Paraguai, na de Marquinhos Gabriel, e, é claro, Mateus Vital no posto de Pedrinho.

O próprio Loss, no entanto, deixou claro que a vaga é de Clayson, que não esteve no campo para fazer um trabalho na academia com os médicos do clube. Caso o atacante esteja em plenas condições na quarta-feira, é ele quem completa a linha de armação corintiana ao lado de Romero e Rodriguinho.

A definição se deu após um aquecimento rápido para aguentar a queda na temperatura da cidade de São Paulo e depois de um trabalho específico para os defensores. Concentrado em melhorar sua defesa, vazada seis vezes nos sete jogos em que ele comandou o clube, ele pediu bastante atenção para titulares e reservas. Participativo, ele elogiou sempre que a saída de bola chegava a um lateral com liberdade.

Enquanto isso, os jogadores de ataque e os de defesa que não tiveram espaço na movimentação específica, como Juninho Capixaba e Marllon. O destaque nessa parte foi justamente Pedrinho, que chegou a acertar uma bicicleta em rebote do goleiro, mas acabou parando em boa defesa de Filipe. Além de Clayson, Emerson Sheik fez trabalho interno.

Apesar da definição dos titulares, Loss deve dar oportunidade a todos para a etapa final contra a Raposa. O mesmo critério deve ser adotado contra o Grêmio, no domingo, em Itaquera, deixando uma equipe por mais tempo apenas na outra quarta-feira, dia 11, frente ao mesmo Cruzeiro, também na Arena. Dessa forma, um time provável para o segundo tempo tem Caíque; Paulo Roberto, Léo Santos, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Thiaguinho; Pedrinho, Jadson e Marquinhos Gabriel (Clayson); Matheus.