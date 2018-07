Loss avalia patamar da equipe e prevê mais saídas no futebol brasileiro

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Osmar Loss perdeu três titulares durante a parada da Copa do Mundo e teve apenas dez dias para reorganizar a equipe após a saída dos dois últimos, Sidcley e Balbuena. Apesar disso, o treinador considerou o intervalo sem jogos oficiais proveitoso para o Timão e fez um aviso a todos os clubes do Brasil: as saídas de jogadores não vão parar por aí.

“Sabíamos disso (jogadores poderiam sair) e a janela ainda não terminou, tanto o Corinthians quanto os outros clubes do Brasil têm que estar atentos porque certamente mais jogadores sairão”, avaliou Loss, colocando seu trabalho como a chave para driblar um possível desentrosamento da equipe.

“Economicamente falando o nosso país é inferior às propostas do exterior. Quem define se vai sair ou não é o jogador. Não fomos só nós que perdemos. Um dos poucos que saiu isento foi o Cruzeiro. É melhor? Sim. Se eu pudesse manter o trabalho com o Balbuena seria melhor, mas ainda assim é o meu trabalho. Não dou o trabalho só para os titulares”, explicou o comandante, confiante em uma ascensão do time no Brasileiro, competição em que atualmente é o 10º colocado, 11 pontos atrás do Flamengo.

“Eu acredito que a posição não condiz realmente com o que nós podemos. Queremos e temos potencial para estarmos muito mais acima. Conseguimos passar nossas ideias, o feedback dos atletas foi muito bom, jogadores se sentiram satisfeitos em treinar. Era muito jogo, muita decisão, esse intervalo foi muito importante e serviu para limpar um pouco o espírito e reorganizar”, disse Loss.

Para o corintiano, ainda não é possível dizer se o Timão vai se apresentar de uma forma melhor já no jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, na Arena. Mesmo com um desempenho muito ruim antes da parada para a Copa do Mundo, ele espera jogos oficiais para colocar o novo patamar do seu elenco.

“É difícil fazer essa avaliação antes dos jogos oficiais. A gente se margeia pelos resultados que a gente atinge. Conseguimos suprir com experiência na lateral, Pedro é o que mais jogou no ano passado. Espaço para Léo Santos, Marllon, o Corinthians vai se renovando assim durante toda temporada”, concluiu.