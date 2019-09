Loja ligada ao Palmeiras faz promoção após eliminação do Corinthians

Confira este e outros vídeos em

As brincadeiras envolvendo a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana ainda não pararam. Desta vez, uma loja de produtos ligada ao Palmeiras, maior rival do alvinegro, resolveu colocar no ar uma promoção um tanto quanto inusitada: na compra de qualquer produto, o cliente leva também uma garrafa de suco Del Valle.

A escolha não é por acaso: a eliminação do Timão, na última quarta-feira, foi diante do Independiente del Valle, mesmo nome da marca de sucos. Os sabores disponíveis, sendo post publicado no Facebook da loja, são “chupa essa laranja” e “lágrimas de limão”.

O Corinthians foi eliminado após empatar por 2 a 2, com gols marcados por Boselli e Clayson. No entanto, na partida de ida, em Itaquera, na semana passada, o time equatoriano fez 2 a 0 e, portanto, foi classificado para a grande final pelos gols feitos fora de casa. Agora, a equipe espera o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Colón, que acontece nesta quinta, no Mineirão.

O alvinegro segue na disputa do Campeonato Brasileiro e inicia preparação para enfrentar o Vasco, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), na Arena. O time de Carille é o quinto colocado na tabela, com 35 pontos, 13 atrás do líder Flamengo.