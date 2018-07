Substituídos no clássico, Renê Júnior e Pedro Henrique são dúvida

Derrotado pelo rival São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians buscará a reabilitação no torneio nacional diante do Cruzeiro. O zagueiro Pedro Henrique e o volante Renê Júnior, vitimados por problemas físicos no clássico disputado no Morumbi durante a noite de sábado, são dúvida.

Renê Júnior sofreu uma entorse no joelho esquerdo e acabou substituído pelo meia Jadson durante a etapa complementar. O técnico Osmar Loss também foi obrigado a promover a saída de Pedro Henrique, que sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e deu lugar para Léo Santos.

Os dois jogadores serão avaliados pelo departamento médico do Corinthians na reapresentação do elenco, marcada para segunda-feira. A presença de ambos no duelo com o Cruzeiro, por enquanto, é incerta. O elenco comandado pelo técnico Osmar Loss terá um dia de descanso neste domingo.

Com 19 pontos ganhos, o Corinthians figura na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 15ª rodada do torneio nacional, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, a equipe alvinegra volta a campo para tentar a reabilitação contra o Cruzeiro, na arena de Itaquera.

