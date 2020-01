Lesão de Michel Macedo pode abrir vaga para jovens da base no Corinthians

Problemas de calendário e lesões já começam a assombrar o Corinthians. A primeira dor de cabeça para Tiago Nunes será na lateral-direita. Com a lesão de Michel Macedo, reserva imediato de Fagner, jogadores da base podem ganhar oportunidades.

Com uma lesão no músculo reto femoral, Macedo sequer viajou com o elenco para a disputa da Copa Flórida, nos Estados Unidos, e deve ficar fora dos gramados por pelo menos mais um mês. Sendo assim, o Timão não tem nenhum jogador da posição para substituir Fagner, se necessário.

Os possíveis nomes para Tiago Nunes são jovens. O primeiro é Daniel Marcos, de 18 anos, titular no Corinthians durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior e bastante elogiado por Dyego Coelho, treinador do time sub-20. A outra opção seria solicitar o retorno de Igor Marques, mais conhecido por Formiga. Este, com 20 anos, foi emprestado ao Coimbra para a disputa do Campeonato Mineiro e coleciona passagens pela Seleção Brasileira de base.

Neste período de 30 dias que Michel Macedo estará ausente, o Alvinegro terá nove partidas, entre Campeonato Paulista, Pré-Libertadores e clássicos contra o Santos e São Paulo.

Tiago Nunes terá que se desdobrar e correr contra o tempo para evitar novas lesões por desgaste ou correr o risco de ter que fazer uma improvisação em partidas importantes.