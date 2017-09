Leão faz alerta ao Corinthians: “Se perder para o Santos, complica”

Se mantiver o nível de atuação, o Corinthians tem tudo para confirmar o título do Campeonato Brasileiro, mas se voltar a tropeçar na próxima rodada pode ter a taça ameaçada. O alerta é feito por Emerson Leão, que considera justa a liderança ostentada pelo Timão.

“Não vejo riscos se continuar jogando da mesma maneira. Levou dois sustos, não pode levar o terceiro”, afirmou Leão, durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo. O ex-técnico se referiu às derrotas em casa para Vitória e Atlético-GO, duas equipes que brigam contra o rebaixamento.

Passadas 22 rodadas, o Corinthians lidera o principal torneio nacional com 50 pontos, sete a mais que o segundo colocado Grêmio. O próximo compromisso é o clássico contra o Santos, domingo (10), na Vila Belmiro, onde a equipe alvinegra não pode se dar ao luxo de ser derrotada, segundo Leão.

“Se perder para o Santos começa a complicar”, alertou. “Com duas derrotas o aproveitamento caiu de 90 e tantos por cento para 70% (na verdade, 75,8%). Não devem mudar a tática agora, tem que seguir a rotina. Estão num momento importante, o treinador é tranquilo e são merecedores do que conquistaram até agora”, ponderou.

Campeão paulista em 1983 pelo Corintthians, Emerson Leão ainda ressalta que a confirmação do título nacional passa pela recuperação plena do futebol do meia Jadson, que ficou inativo por um mês devido a uma costela quebrada. “Não voltou bem da lesão, esses dez dias vão ser fundamentais para corrigir”, disse, referindo-se ao período de paralisação do Brasileiro em função da disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.