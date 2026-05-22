Labyad celebra primeiro gol e pede renovação de Memphis ao Corinthians: "Adoraríamos que ele ficasse"

Zakaria Labyad desencantou pelo Corinthians ao balançar as redes no empate em 1 a 1 com o Peñarol na noite desta quinta-feira, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O marroquino marcou seu primeiro gol e celebrou o feito, mas lamentou as chances desperdiçadas pela equipe na reta final.

"É um ótimo sentimento de ter feito o gol de empate, mas acho que deveríamos ter vencido o jogo", admitiu o jogador em entrevista pós-jogo à ESPN.

Amigo de Memphis Depay, Labyad comemorou seu gol da mesma forma que o holândes como forma de homenageá-lo. Questionado sobre o assunto, ele defendeu a permanência do camisa 10 e pediu a renovação do companheiro.

Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até o próximo dia 20 de junho. O clube busca empresas parceiras que banquem 100% do salário do atacante, que já se mostrou disposto a reduzir seus vencimentos para permanecer no Timão.

"Eu acredito que seria muito importante, para o clube dar o próximo passo, que ele fique. Vimos o que ele fez nos últimos dois anos com os jogadores, pelo clube, ganhando três títulos e ajudando a evitar o rebaixamento. Eu acho que ele fez um grande trabalho com o time. Para nós, jogadores, adoraríamos que ele ficasse no Corinthians", concluiu o marroquino.

O Corinthians de Zakaria Labyad, agora, já volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, no qual vive situação delicada ao abrir o Z4. O Timão recebe o Atlético-MG neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta com 11 pontos.

FIM DE JOGO NO URUGUAI! Pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores, o Timão empatou com o Peñarol e está garantido como líder do grupo com um jogo de antecedência! ⚫⚪ Peñarol (🇺🇾) 1 🆚 1 Corinthians ⚽ Zakaria Labyad#VaiCorinthians pic.twitter.com/0lBgETHGJX — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)