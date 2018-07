Kazim é apresentado no México e declara amor ao Corinthians

¡Bienvenido Colin Kazim!

Esperamos que defiendas esta piel con orgullo y pasión. 💪🏽🐺

—

Welcome @ColinKazim !

We hope you defend this team with pride and passion.💪🏽🐺#UnLoboNuncaAúllaSolo pic.twitter.com/YiIV3NYfLV — Lobos BUAP Oficial (@LobosBuapMX) 13 de julho de 2018

O atacante Kazim foi apresentado nesta sexta-feira como novo reforço do Lobos BUAP, do México, clube que ascendeu para a primeira divisão local. Liberado pelo Corinthians por causa da chegada de Jonathas e das poucas oportunidades que teve desde o começo do ano, o jogador fez questão de mandar um recado à torcida durante a entrevista da sua chegada ao clube.

“Oi, Fiel. Aqui é o Gringo da Favela. Quero falar muito obrigado por tudo. Ganhei três títulos lá, sempre serei corintiano, sempre serei o Gringo da Favela. Boa sorte, vou torcer muito por vocês”, declarou-se o atacante, que passou um ano e meio no Timão, sempre exaltando sua ligação com as classes mais baixas da sociedade.

Dono de grande identificação com a torcida, Kazim chegou a ser titular no começo do ano, mas perdeu a posição após um começo muito ruim no Campeonato Paulista. Desde o clássico contra o São Paulo, pela primeira fase do Estadual, ele jogou por dez minutos contra o Botafogo-SP, também pelo Paulista, e outros cinco diante do Flamengo, já no Brasileiro, no Maracanã.

A confirmação da sua saída se dá um dia depois da apresentação de Jonathas, nome contratado para concorrer com Roger à vaga de goleador da equipe. Ao todo, Kazim disputou 37 partidas pelo clube, marcando quatro gols, sendo um deles o único da vitória sobre o Avaí, na reta final do Brasileiro do ano passado, importante para a conquista do hepta.