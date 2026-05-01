Kaio César comemora estreia na Libertadores com vitória do Corinthians: "Sensação única"

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians venceu o Peñarol por 2 a 0, na Neo Química Arena, e seguiu com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. O jogo marcou a estreia do atacante Kaio César, que comemorou o primeiro jogo na competição: "Sensação única".

"Sensação única. É o sonho de qualquer criança disputar uma Libertadores. Ainda mais dessa forma, com uma bela vitória, em cima de um grande time como o Peñarol, que tem muita tradição e história na competição. Sem dúvidas é um dia que eu vou levar pra sempre comigo. Espero poder seguir ajudando e disputar ainda mais jogos de Libertadores pelo Corinthians", disse o jogador.

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Kaio César pelo Corinthians

Kaio César chegou ao Corinthians no início da temporada depois de ser emprestado pelo Al-Hilal e tem contrato com o Timão até o fim desta temporada. Desde que chegou, participou de apenas seis jogos e balançou as redes duas vezes.

O atacante corintiano também projetou a sequência da competição e falou sobre o bom momento sob o comando de Fernando Diniz.

"Reflexo do nosso trabalho diário. A gente vem assimilando cada vez mais as ideias do Diniz, ele é um cara que procura extrair o melhor de cada um e isso vem dando resultado. Estamos invictos e sem levar gols, o que não é fácil diante de um calendário tão competitivo. A gente espera seguir nesse ritmo e evoluir ainda mais como equipe. Vamos virar a chave e já focar nos próximos objetivos", comentou.

Situação do Corinthians

O Corinthians vem de uma vitória sobre o Peñarol por 2 a 0. Com o resultado, assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na ponta do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.