Júnior Urso diz que o Corinthians aprendeu lição contra o Ceará

O volante Júnior Urso acredita que a derrota do Corinthians para o Ceará, na última quarta-feira, serve de lição para a partida contra o Santos, na segunda-feira, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista. Na avaliação, o elenco corintiano tem que entrar em campo mais “ligado” do que fez diante do Vozão, principalmente tendo em vista a vantagem menor contra o Peixe.

“Claro, é uma lição, tem que entrar ligado. Não que não tenhamos entrado ligados, mas precisamos jogar 100% para não acontecer o que aconteceu”, disse Urso, que viu o Vozão ficar com um a mais no segundo tempo e pressionar no final em busca de um segundo gol, que levaria a decisão para os pênaltis.

“Procurar evitar que um adversário surpreenda com um chute, estar bastante atento. Espero que segunda-feira a gente consiga ser melhor do que foi”, continuou Urso. Para ele, porém, o vermelho levado por Cássio foi determinante no resultado final em Itaquera.

“O professor sabia da dificuldade do jogo, sabia que o Ceará chegou aqui no domingo, se preparou neste momento, e a gente está vindo de uma partida que nos desgastou contra o Santos. Estávamos descansados para jogar, mas infelizmente fomos surpreendidos pela expulsão”, avaliou o meio-campista.

O Alvinegro se reapresenta na manhã desta sexta-feira, treina na manhã do sábado e do domingo, quando já inicia a concentração para encarar o Peixe no dia seguinte. Por ter vencido o primeiro jogo com o placar de 2 a 1, o Timão precisa apenas de um empate para avançar à decisão do Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo.