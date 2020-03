Jornal português coloca volta de Pedrinho ao Corinthians como inútil

Pedrinho está bem próximo de dar seu adeus ao Corinthians. Depois de acertar a ida para o Benfica, de Portugal, ao fim do Campeonato Paulista, o meia-atacante retornou da Europa na última semana e chegou a treinar com o restante do elenco na quinta-feira. Contudo, o jovem está isolado até a próxima quarta e perdeu o jogo do final semana do Timão. Para jornal português Record, a sua volta ao Brasil foi “para nada”.

O camisa 10 corintiano regressou com o intuito de tentar conduzir o Alvinegro às quartas de final do Paulistão e talvez até se despedir com um título. Mas, a quarentena do atleta, somada a péssima fase do Corinthians no estadual e o risco real de uma eliminação precoce na primeira fase, fazem os portugueses acreditarem que de nada valeu a volta.

“Esse plano poderá sair totalmente furado e Pedrinho pode ter regressado ao Brasil para… nada”, diz a publicação.

Na prática, Pedrinho estaria à disposição de Tiago Nunes já no próximo domingo, quando o Corinthians tem o clássico contra o Palmeiras, em Itaquera. Porém, medidas de contenção da propagação do coronavírus colocam em cheque a realização do derby, assim como do restante do campeonato.

Diante do cenário, o Record termina sua postagem dizendo que “Pedrinho pode mesmo ter voltado ao Brasil para nada, já que não teria jogo de despedida, nem mesmo a chance de conseguir ajudar o seu Corinthians a lutar pelo título estadual”.

Hoje, o Timão é apenas o terceiro colocado no grupo D do Paulistão, com 11 pontos em 10 jogos, e corre sérios riscos de ser desclassificado. Uma vitória do Guarani sobre a Ponte Preta na noite desta segunda-feira faz o Bugre abrir cinco tentos do Alvinegro, tendo seis em disputa, bem como um triunfo da Macaca deixa os corintianos apenas um ponto da zona de rebaixamento.