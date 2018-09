Jornal inglês diz que Barça conversa para ter Pedrinho por R$ 120 mi

O jornal inglês The Sun publicou na tarde desta sexta-feira que o Barcelona abriu conversas com o Corinthians para contratar o meia Pedrinho, de 20 anos. Apontando a movimentação dos espanhóis como uma resposta ao interesse do Paris Saint-Germain-FRA e do Shakhtar Donetsk-UCR, a publicação explica quais seriam as ideias do Barça ao buscar pelo atleta revelado nas categorias de base do Parque São Jorge.

Repercutida na Espanha, a matéria do jornal inglês afirma que o empresário André Cury, o homem que representa o Barça no mercado brasileiro e sul-americano, já teria se encontrado duas vezes com executivos do Corinthians para levantar uma possível transferência de valor em torno de 25 milhões de euros (algo próximo de R$ 120 milhões).

Além do clube catalão, o PSG e o Shakhtar Donetsk também são identificados como possíveis destinos para o alagoano, tratado como nova “pérola” do futebol brasileiro. Logo na sequência, porém, é feio a ressalva de que Pedrinho nunca oi convocado para as seleções de base.

A matéria ainda explica que o jogador fez sua estreia com o time profissional do Corinthians há um ano e meio e pode atuar tanto no meio quanto no lado direito do campo. O jornal erra ao dizer que Pedrinho, dono de contrato até o final de 2020, só tem três assistências na temporada, sem gols. Na verdade, o canhoto já balançou a rede três vezes e distribuiu quatro assistências.

Apesar do suposto interesse, Pedrinho não vive o seu melhor momento na temporada. Depois de um bom recomeço após a parada da Copa do Mundo, ele foi apontado como ponto fraco na marcação em jogos importantes, como contra o Colo-Colo e o Palmeiras, e acabou perdendo a posição de titular.