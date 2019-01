Jornal da Turquia crava compra de Vagner Love pelo Corinthians

Segundo informações do jornal turco Fanatik nesta quinta-feira, o Corinthians acertou a compra de Vagner Love para reforçar seu setor ofensivo. De acordo com a publicação, o Timão desembolsou três milhões de euros (cerca de 12,9 milhões de reais) para contratar o centroavante do Besiktas.

Trabalhando de maneira intensa no objetivo de contratar um atacante para, enfim, suprir a ausência de Jô, o Timão já tem negociação avançada para concretizar a chegada do argentino Mauro Boselli, do Léon-MEX.

Veja também: Corinthians se reapresenta nesta quinta; veja o que mudou no Timão

No entanto, devido à pouca utilização de Vagner Love no Besiktas, o Corinthians vê uma oportunidade de mercado no camisa 9 e também tem o atacante na mira.

Em 2015, Vagner Love foi peça fundamental no esquema tático implementado por Tite e ajudou o Timão a conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano, marcando, inclusive, o gol do título corintiano.

O Fanatik também citou o Flamengo como clube que tentou a contratação do atacante brasileiro.